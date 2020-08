Abiteboul houdt adem in: ‘Ben blij als Alonso volgende week uitstapt’

Fernando Alonso maakt volgend jaar zijn rentree in de Formule 1 bij het team van Renault. Maar volgend weekend staat hij aan de start van de Indianapolis 500. Renault-teambaas Cyril Abiteboul houdt zijn hart vast. “Ik ben blij als hij volgende week zondag uitstapt na de race”, zei Abiteboul tijdens de persconferentie.

Fernando Alonso zit nu nog in de voorbereiding voor de Indy500, met zaterdagavond de kwalificatie. De tweevoudig wereldkampioen deed in 2017 mee aan de prestigieuze race op de Brickyard. Hij was een kanshebber voor de overwinning, maar die droom vervloog door een geplofte motor met nog twintig rondes te gaan. In 2019 wilde Alonso opnieuw meedoen, alleen mocht hij toen niet meedoen, doordat hij zich niet wist te kwalificeren.

Dit jaar gaat alles, ondanks een crash in de training, volgens plan en neemt de Spanjaard volgende week deel aan de 104e editie van de Indy500. Zijn toekomstige teambaas, Cyril Abiteboul, gaat opgelucht adem halen als de race er volgende week op zit.

“Ik ben enorm blij als het erop zit”, zei de Fransman gisteren in de persconferentie.

Dit wordt voor Alonso voorlopig ook de laatste poging voor de zogenaamde Triple Crown, wat bestaat uit het winnen van Le Mans, winnen van Monaco en winnen van de Indy500. Hij won in 2018 met Toyota de 24 uur van Le Mans en wist in 2006 en 2007 de Grand Prix van Monaco op zijn naam te schrijven.

Renault verbiedt hem om deel te nemen aan andere races, zoals de Indy500. “Als hij eenmaal bij ons is, is en blijft hij bij ons en zijn er geen afleidingen voor hem”, maakte Abiteboul duidelijk.

Alonso bevestigde ook tegen The Race dat hij de komende twee jaar niet meedoet aan de Indy500. “De komende twee jaar wordt het nagenoeg onmogelijk om deel te nemen. Ik moet dan het kwalificatieweekend voor de Indy500 missen en dat kan niet. Ook rijd ik volgend jaar niet meer voor Mclaren, dus wordt het nog lastiger. Ik weet dus dat ik hier de komende twee jaar niet meer kom”, zei Alonso.

“Ik ben hier om van het evenement te genieten en het team te helpen. We zullen zien wat er in de toekomst gaat gebeuren. Hopelijk kunnen we de race nog een keer in de toekomst winnen, dan zullen nieuwe deuren openen”, sluit de Spanjaard af.

