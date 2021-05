Cyril Abiteboul heeft een nieuwe job: de voormalig teambaas van Renault gaat als adviseur aan de slag voor Mecachrome. Deze Franse firma speelt een belangrijke rol bij de ontwikkeling en productie van de Renault-motoren die achterin de Alpine’s liggen.

Alpine is natuurlijk de nieuwe naam voor het Renault-team waar Abiteboul jarenlang aan het roer stond. Voor Abiteboul is het in meerdere opzichten een soort van terugkeer, want voor Renault in 2016 als fabrieksteam haar Formule 1-rentree maakte, speelde hij ook al een hoofdrol toen het louter motorfabrikant was.

“We zijn er trots op dat Cyril zijn steun en expertise aan Mecachrome leent”, reageert Mecachrome-ceo Christian Cornille tegenover AutoHebdo. Abiteboul gaat Mecachrome helpen ‘trends en ontwikkelingen in de sector’ te ontwaren en Mecachrome helpen hierop in te spelen.

Mecachrome is zoals gezegd (al decennia) betrokken bij de ontwikkeling en productie van Renaults Formule 1-motoren, maar ook bij de assemblage. Daarnaast levert het motoren in de Formule 2, Formule 3 en verschillende andere raceklassen. Mecachrome is verder actief in zowel civiele als militaire luchtvaart en industrie.

Of we Abiteboul op het circuit gaan terugzien, is gezien zijn rol als adviseur nog maar de vraag. En natuurlijk ook gezien zijn recente congé bij Renault/Alpine. Mogelijk loopt Abiteboul er straks in elk geval wat anders bij dan we gewend zijn: Abiteboul is Daniel Ricciardo nog een tattoo schuldig, na een verloren weddenschap met de Aussie.

