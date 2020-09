Abiteboul: ‘Red Bull begint steeds op achterstand omdat het geen fabrieksteam is’

Dat Red Bull vaak op achterstand aan een seizoen begint, komt omdat het geen fabrieksteam is en dus een chassisafdeling heeft die los staat van de afdeling waar de motoren vandaan komen. Dat stelt Renault-teambaas Cyril Abiteboul.

Renault was jarenlang – van 2007 tot en met 2018 – Red Bulls motorleverancier, wat van 2010 tot en met 2013 vier rijders- en constructeurstitels opleverde. Sinds het begin van het hybridetijdperk in 2014 zijn daar echter geen titels meer bij gekomen. Sinds 2019 rijdt Red Bull met Honda-motoren.

In deze nieuwe, ‘moderne Formule 1’ mist Red Bull echter iets belangrijks, volgens Abiteboul: “Red Bull is een fantastisch team, maar in de moderne Formule 1 kunnen je chassis- en motorafdeling niet langer zo van elkaar gescheiden zijn”, wordt hij geciteerd door Motorsport.com.

“Red Bulls stroeve seizoensstarts zijn daar wellicht een goede illustratie van, al zie je het uiteindelijk ook terug over de loop van het seizoen”, meent Abiteboul. Als je stelselmatig om de zeges wil meedoen, stelt hij: “moet je echt één groep zijn, één team. Met één en dezelfde instelling en manier van werken.”

De Renault-topman geeft daarbij toe dat het de Franse fabrikant ‘niet is gelukt dit samen met Red Bull voor elkaar te krijgen’. “Het lijkt er nu echter op dat ze niet in staat zijn het veel beter te doen met Honda”, doelt hij op de Japanse fabrikant waar Red Bull sinds 2019 mee werkt.

‘Perfectie vereist’

Volgens Abiteboul is ‘perfectie vereist’ in de huidige Formule 1. “Zeker als je Mercedes wil verslaan.” Mercedes maakt daarbij zowel haar auto als motor zelf: de auto in het Britse Brackley en de motor een klein uurtje rijden verderop in Brixworth.

De Red Bull-fabriek staat daarentegen in Milton Keynes, waar ook Honda een uitvalsbasis heeft. Het overgrote deel van het werk en de motorontwikkeling wordt echter in het Japanse Sakura gedaan door Honda Research & Development.

‘Honda heeft goede stap gezet’

Coureur Max Verstappen vindt dat Honda dit jaar ‘een goede stap heeft gezet’ met haar motor, maar of de Honda beter is dan de Renault of andersom, vindt hij lastig te zeggen. “Maar ze hebben best wel wat vermogen, ja”, zegt hij over Renault.

Verstappen haalt daarbij echter wel aan dat hij behalve over de progressie van de Honda V6, ook over de betrouwbaarheid te spreken is. “Daarnaast is de samenwerking erg prettig, dus we zijn nog altijd heel blij met de switch.”

Het Renault van Abiteboul – dat sinds haar rentree als constructeur in 2016 overigens elk jaar door Red Bull is verslagen – heeft haar Formule 1-fabriek in het Engelse Enstone staan, terwijl de motoren aan de overkant van Het Kanaal in het Franse Viry-Châtillon worden gemaakt.

Ferrari is de enige formatie die alles onder één dak heeft, in Maranello. Dat ook dit geen garanties biedt, blijkt dit jaar wel, met de Scuderia die worstelt. Dat laatste is echter niet los te zien van de motorrestricties die zijn ingevoerd naar aanleiding van Ferrari’s vermeende sjoemelen vorig jaar.

