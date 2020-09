Nieuwe naam voor Renault F1 Team? Abiteboul moet strategie creëren om Alpine te promoten

Ondergaat Renault in de nabije toekomst een naamsverandering? Volgens Autosport wel. Cyril Abiteboul, teambaas van de Franse renstal, heeft de leiding gekregen over een werkgroep die het merk Alpine, een van de merken van de Franse autofabrikant, moet promoten. Een van de mogelijke gevolgen van die verandering is een rebranding van het Renault-team, waarbij het merk Alpine in de naam zou worden opgenomen.

In aanloop naar de Italiaanse Grand Prix kondigde de Renault Group, het overkoepelende concern, aan dat het zijn organisatie herstructureert. Het doel van die herstructurering is te focussen op haar belangrijkste activiteiten en merken: Renault, Dacia, Alpine en New Mobility. In een mededeling meldde de Renault Group dat Abiteboul naast zijn huidige rol als teambaas van het F1-team verantwoordelijk zal zijn voor de “creatie, organisatie en implementatie” van het merk Alpine.



“Een van de gevolgen van die verandering is waarschijnlijk een rebranding van het Renault F1 Team”, meldt Autosport, “waarbij het merk Alpine in de naam zal worden opgenomen.” ‘Alpine Renault’ zou tot de mogelijkheden behoren, maar ook verdergaan onder de naam Alpine is een optie. Renault weigerde te reageren op de mogelijke naamsverandering, teambaas Abiteboul deed dat wel tijdens de persconferentie voor teambazen.



Abiteboul vertelde dat zijn functie bij Alpine zal worden uitgevoerd naast zijn Formule 1-verantwoordelijkheden, maar hij niet de leiding krijgt over het sportautomerk van het Renault-concern. “Op dit moment is mij gevraagd een reeks voorstellen te bedenken om het merk te structureren”, vertelt hij. “Ik ben niet gevraagd om het merk te leiden. Het is dus op geen enkele manier een vaste aanstelling”, benadrukt Abiteboul. Daarnaast zegt de Fransman dat hij niet beslist over een mogelijke naamsverandering.

