Abiteboul staat open voor Vettel of Bottas maar eist wel absolute toewijding

Renault-baas Cyril Abiteboul zal niet blind all-in gaan voor Valtteri Bottas, Sebastian Vettel of misschien zelfs Fernando Alonso. De Fransman eist toewijding en motivatie van zijn nieuwe coureur voor 2021.

Het contract van Bottas loopt na 2020 af en de Fin zal zich opnieuw moeten bewijzen om zijn zitje te behouden. “Valtteri is een coureur die Hamilton wat problemen heeft gegeven maar hij heeft nog altijd veel in zijn mars en wil zich bewijzen”, meent Abiteboul. “Vettel is een free agent en als hij gemotiveerd genoeg is om door te gaan, zou ook hij interessant voor ons kunnen zijn”, aldus de Renault-teambaas in gesprek met L’Equipe.

Of het voor de vorm is of niet, Abiteboul zegt ook de Renault-academy in de gaten te houden dit jaar. Abitebou: “Voor de komende seizoenen hebben we meerdere opties, er zijn een aantal coureurs waar we echt in geloven. Maar tot december weten we niet welke kant het op zal gaan, dan eindigt het F2-seizoen pas.” Maar: “Het team heeft een ervaren coureur nodig die in staat is het project vooruit te brengen met een goede portie motivatie. We willen niet de laatste keus zijn, we willen iemand die zich met absolute toewijding aan ons bindt.”

Dat aspect was precies waar het bij Ricciardo aan ontbrak, liet Abiteboul weten direct na Ricciardo’s aankondiging dat hij zou vertrekken. “Hij is niet zomaar vertrokken”, zegt Abiteboul daar nu over. “Dit jaar maken we graag stappen vooruit en willen we met McLaren vechten, zij zijn de directe rivaal. Daniel gaat nu naar hen toe, ik denk dat hij een enorm verlangen heeft om te winnen. Hij voelde de druk en wilde iets anders.”