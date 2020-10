Abiteboul verdedigt Ocon: ‘Hij hoeft zich niet te schamen’

Esteban Ocon heeft het niet makkelijk naast Daniel Ricciardo. De Australiër heeft 42 punten meer dan Ocon en verslaat hem bijna ieder weekend. Teambaas Cyril Abiteboul springt voor de Fransman in de bres. “Hij hoeft zich niet te schamen.”

Er gaan zelfs geruchten dat Pierre Gasly Ocon gaat vervangen bij Renault, maar Abiteboul blijft zijn pupil verdedigen. “Hij heeft veel punten verloren door betrouwbaarheidsproblemen, waaronder afgelopen weekend, maar zelfs zonder die problemen zou hij achter Ricciardo staan. Maar we hebben het hier wel over Ricciardo. Ocon heeft nog nooit zo’n sterke teamgenoot gehad. Pérez is goed, maar Daniel is denk ik beter”, vertelt Abiteboul aan Motorsport.

En dus moet Ocon hard blijven werken volgens zijn teambaas. “Hij moet pragmatisch te werk gaan en realistische doelen stellen”, aldus de Fransman.

“Zoals veel jonge coureurs is hij af en toe ongeduldig. Dat kan tot kleine foutjes leiden. Ik ben hier niet bezorgd over, met de steun van het team kan het goed komen. Hij hoeft zich echt niet te schamen”, zegt de teambaas van Renault.

