Red Bull verbaasde vriend en vijand toen het begin dit seizoen met de RB20 op de proppen kwam. De auto breekt op heel wat vlakken met zijn juist zo succesvolle voorganger. Twee races later weten we inmiddels dat ook deze bolide zijn tijd ver vooruit is. Volgens ontwerper Adrian Newey zit het geheim niet in die overduidelijke aanpassingen. “Het zijn juist de subtiele veranderingen”, verklapt de meester.

“Red Bull heeft met de RB20 twee generaties overgeslagen”, aldus Viaplay F1-verslaggever Nelson Valkenburg. Het scheurijzer uit Milton Keynes heeft Red Bull achtereenvolgens twee een-tweetjes opgeleverd. Petje af voor Adrian Newey, de legendarische ontwerper achter de RB20 en vele andere bekroonde F1-auto’s. Het atypische ontwerp van de auto – met zijn smalle luchtinlaten en brede motorkap – lijkt zijn vruchten af te werpen. In de F1 Nation podcast legt de Engelsman uit waarom het design zo succesvol is.

“Onderhuids is de auto een evolutie van de RB18”, verklaart Adrian Newey. “Alles, met uitzondering van de radiatoren, werd overgeheveld vanuit dat eerste ontwerp.” De RB18 was Red Bulls eerste auto binnen de reglementen van 2022. Formule 1 introduceerde toen de zogeheten ground effect auto’s. Red Bull heeft met deze nieuwe regelgeving al twee keer de constructeurstitels gewonnen en is goed op weg om daar een derde kampioenschap aan toe te voegen.

Geheim van de RB20

Volgens Adrian Newey moeten we de snelheid van Red Bull echter niet in de zichtbare veranderingen zoeken. Het nieuwe design – dat op het eerste gezicht neigde naar het onorthodoxe Mercedes-ontwerp – introduceert ook een hoop kleinere aanpassingen. “De grootste winst zit hem waarschijnlijk in die subtielere aanpassingen die mensen niet direct kunnen zien”, aldus Newey.

Het doel van het geüpdate design is duidelijk. “We wilden een auto bouwen die past bij elk circuit.” Volgens de ontwerper heeft het team zich daarom gefocust op de races waar de RB19 – voor zover dat mogelijk was – vorig jaar steken liet vallen. Met name stratencircuits zoals Marina Bay komen dan voorbij. De GP van Singapore was in 2023 de enige race waar Red Bull niet bovenaan het podium eindigde. Ferrari-coureur Carlos Sainz zorgde voor een smetje op een anderzijds perfect seizoen.

