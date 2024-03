Mercedes-teambaas Toto Wolff houdt de ontwikkelingen bij Red Bull nauwlettend in de gaten. De Oostenrijker gaf afgelopen weekend na de Grand Prix van Saoedi-Arabië al aan een handstand te willen doen voor de handtekening van Max Verstappen. Ook de eventuele komst van meesterontwerper Adria Newey naar Mercedes zou Wolff best zien zitten.

Newey (foto boven) heeft een groot aandeel in het huidige succes van Red Bull. Echter, ook zijn toekomst bij Red Bull lijkt door de interne machtsstrijd en alle commotie onzeker. Naar verluidt zou ook Newey ontevreden zijn over de situatie bij Red Bull. Teambaas Christian Horner, in opspraak vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag, zou hem inmiddels op zijn beurt buitenspel willen zetten.

Wolff: ‘Alles mogelijk in deze gekke carrousel’

Toto Wolff werd in een interview met oe24 gevraagd of hij interesse zou hebben om Newey (65) te contracteren als de gelegenheid zich zou voordoen.

“Alles is altijd mogelijk in deze gekke carrousel, ik zou niets uitsluiten”, zo reageerde Wolff, die met Mercedes wederom een teleurstellende start van het seizoen beleeft, op een eventuele komst van Newey.

In de eerste twee races van het Formule 1-seizoen kwamen de Silberpfeile van George Russell en Lewis Hamilton niet bij de podiumplaatsen in de buurt. “Maar we hebben een uitstekend team van technici bij wie ik me op mijn gemak voel en die honderd procent correct gepositioneerd zijn, ook al komt dat op dit moment niet tot uiting in onze rondetijden”, aldus Wolff.

