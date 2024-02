Mercedes-teambaas Toto Wolff is onder de indruk van de keuzes die Red Bull heeft gemaakt bij de ontwikkeling van de RB20, de bolide waarmee Max Verstappen dit seizoen moet proberen zijn vierde wereldtitel op rij in de wacht te slepen. De Oostenrijker spreekt van ‘een extreem moedige stap’.

De RB20 heeft een compleet ander concept dan de dominante RB19, waarmee vorig seizoen 21 van de 22 races werden gewonnen. Max Verstappen won er negentien, teamgenoot Sergio Pérez twee.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

“Een extreem moedige stap,” zo stelt Toto Wolff met betrekking tot de RB20 tegenover het Oostenrijkse ORF. “Want als Red Bull conservatief te werk was gegaan, had men een echt goede auto verder ontwikkeld.”

Lees ook: Verstappen blikt terug op wintertest: ‘Zin weer te gaan racen’

Bij Red Bull zijn ontwerper Adrian Newey en technisch directeur Pierre Waché verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de RB20. Waché gaf eerder tegen FORMULE 1 Magazine aan dat de samenwerking met Newey per jaar evolueert.

Wolff vervolgt: “De data zijn leidend in de ontwikkeling van de auto en de data hebben waarschijnlijk aangetoond dat deze ontwikkelingen van de nieuwe auto significant meer downforce of beter rijgedrag opleveren. Anders had Red Bull het niet gedaan. En ze zijn de afgelopen jaren altijd innovatief geweest, ze waren het team dat de benchmark was. En in dat opzicht ben ik ervan overtuigd dat ze wisten wat ze deden.”

Mis ‘m niet: onze FORMULE 1 Seizoengids 2024 met voorbeschouwingen, achtergronden, interviews, alle cijfers en data en nog véél meer – 116 pagina’s dik! Inmiddels in de winkel of bestel ‘m hieronder!