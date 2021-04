Afscheidstest komt dichterbij voor Grosjean na seatfit

Neemt Romain Grosjean binnenkort definitief afscheid van de Formule 1 na een laatste test? Het lijkt er steeds meer op, want de Fransman heeft recent een een seatfit gedaan voor zijn ‘afscheidstest’. Dat verklapte James Gay-Rees, de producer van de Netflix-serie Drive to Survive.

Romain Grosjean miste vorig jaar door zijn horrorcrash in de Grand Prix van Bahrein de twee laatste races van het seizoen. Omdat de Fransman in schoonheid afscheid wou nemen van de Formule 1, bood Toto Wolff hem een test in een Mercedes aan. “Als het ons toegestaan is en geen enkel ander team waar hij voor geracet heeft hem niet zo’n kans zou geven, dan zijn wij zeker bereid om dat te doen”, vertelde de Mercedes-teambaas in december.

Kijk ook: Video: F1 voor Rookies: hoe werkt een diffuser?

In februari onthulde Grosjean dat de plannen voor zijn afscheidstest steeds meer vorm kregen. “Ik heb een telefoongesprek met mensen van Mercedes gevoerd en we zijn de plannen nu aan het afronden. Het wordt mega!”, klokt de Fransman enkele maanden geleden alvast opgetogen.

Ondertussen zou ook de volgende stap in de voorbereiding genomen zijn. Volgens James Gay-Rees, de producer van de Netflix-serie Drive to Survive, heeft Grosjean inmiddels een seatfit gedaan. Dat vertelde hij in de In The Fast Lane-podcast. Of dat ook bij Mercedes is gebeurd, vertelt de Britse producent er niet bij. Op vraag van RaceFans weigerde een woordvoerder van Mercedes te bevestigen dat de seat ook daadwerkelijk bij het team uit Brackley plaatsvond.

Lees ook: Russell: ‘Psycholoog heeft mij sterker gemaakt’