Aitken: ‘Crash in GP Sakhir was mijn eerste grote fout van het weekend’

Williams-invaller Jack Aitken haalde de finish in zijn debuutrace, maar spinde ondertussen wel een voorvleugel stuk met contact met de muur in Bahrein. Het was zijn enige grote fout, zo meent de Brit die hoopt een tweede kans te krijgen om te bewijzen dat hij ‘nog veel beter kan’.

In F1 Live op YouTube wordt Aitken gevraagd wat hij dacht toen hij buiten de baan kwam, spinde, de muur raakte en daarna naar de pits moest voor een nieuwe voorvleugel. “Dat kan ik zo niet in de uitzending zeggen, haha!”, lacht de coureur die normaliter in de Formule 2 rijdt.

“Het spijt me echter zeer voor het team. Het was denk ik mijn eerste grote fout dit weekend”, zo evalueert Aitken zijn eigen optreden. “Ik probeerde gewoon alles eruit te halen”, verklaart hij dat. “Ik dacht namelijk echt dat we een kans hadden iets eruit te halen als de race nog wat chaotischer was, maar ik ging dus iets te ver.”

Over het algemeen, zo oordeelt Aitken, was het een weekend met genoeg positieve aanknopingspunten. “Ik ben nu na mijn eerste race bovendien alleen maar meer gemotiveerd om nog een keer een race te doen. Het kan veel, veel beter. Dat wil ik voor mezelf en het team laten zien, dus ik hoop dat ik nog eens mag instappen.” Of het daar volgend weekend in Abu Dhabi al van komt, hangt er vanaf of Mercedes de vaste Williams-coureur George Russell weer als invaller nodig heeft om de positief op corona geteste Lewis Hamilton te vervangen.

