Een ongelooflijke transfer met een enorme impact, zo noemt Christijan Albers de overgang van Lewis Hamilton van Mercedes naar Ferrari. Volgens de voormalig F1-coureur en Viaplay-analist heeft de zevenvoudig wereldkampioen ‘een verstandig besluit’ genomen. “Dit is het juiste moment voor hem om iets anders te gaan doen.”

Albers vindt de move van Lewis Hamilton naar Ferrari moedig, maar tegelijkertijd ook wel voorspelbaar. “Voor iedere coureur is Ferrari iets magisch, iets speciaals. Dat zal voor Hamilton niet anders zijn. Daar komt bij dat de dominantie van Mercedes in de hybride periode voorbij is. Ze zijn niet langer oppermachtig, het team is aan het stagneren. Dan is het goed als coureur om verder te kijken”, aldus Albers.

Hij vraagt zich wel af hoe Hamilton en Mercedes het komend seizoen samen tot een goed einde gaan brengen, in de wetenschap dat de Brit na afloop naar concurrent Ferrari verhuist. “Dat wordt wel een gevoelige kwestie”, aldus Albers. Tot een voortijdig afscheid zal het echter niet komen, verwacht hij. “Daar is Mercedes te netjes voor. Bovendien zou dat teveel geld kosten.”

‘Voor Ferrari is dit gigantisch’

Christijan Albers zegt zich wel alvast te verheugen op 2025 als Ferrari met een spectaculaire line-up aan het seizoen begint. “Ze hebben dan met Charles Leclerc een beest van een qualifier en met Hamilton een gigantisch constante coureur in de long runs, iemand die bovendien altijd levert. Ik heb veel mensen horen spreken over de verschillende rijstijlen van Leclerc en Hamilton, maar dat is geen issue. Het zijn alletwee jongens die weten hoe ze een auto naar hun hand kunnen zetten. De komst van Hamilton betekent voor Ferrari bovendien een enorme boost, qua zelfvertrouwen en commitment. Voor Ferrari is dit gigantisch.”

‘Mick Schumacher boven Sainz en Albon’

Als het gaat over de opvolging van Lewis Hamilton bij Mercedes, denkt Albers in eerste instantie aan Mick Schumacher als een coureur van de nieuwe generatie. “Ik vind Carlos Sainz niet bij Mercedes passen, ondanks het feit dat hij afgelopen seizoen één race heeft gewonnen. Dat voelt bij mij toch een beetje als een incident. En Alexander Albon? Ik denk eerlijk gezegd toch dat hij een klein beetje wordt overschat. Kijk ook maar eens wie hij naast zich heeft rijden bij Williams”, aldus Albers, doelend op de Amerikaan Logan Sargeant. “Echt, die Williams is beter dan we allemaal denken.”

