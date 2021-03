Albers over McLaren-ontwerper James Key: ‘Hij is de nieuwe Newey’

Na enkele moeilijke jaren finishte McLaren in 2020 weer als derde in het constructeurskampioenschap, in 2021 hoopt het team uit Woking minstens net zo goed te doen. Het rekent daarvoor onder meer op het talent van ontwerper James Key. Volgens Christijan Albers, die samenwerkte met de Brit, verdient Key zelfs zijn kans bij een topteam.

McLaren eindigde in 2020 als derde in het constructeurskampioenschap, het beste resultaat sinds 2012 voor het team uit Woking. In Oostenrijk en Monza eindigden Lando Norris en Carlos Sainz bovendien op het podium. Een van de hoofdrolspelers in de heropleving van McLaren is hoofdontwerper James Key. Christijan Albers, die bij Spyker en Midland samenwerkte met de Brit, denkt dat Key rijp is voor een absoluut topteam.

“Key is niet keihard”, vertelt Albers aan FORMULE 1. “Zo’n type is hij gewoon niet, hij moet wel een beetje gegidst worden. Maar wat maakt het nou uit? Het gaat erom hoe goed de auto is. Ik vind hem een talent, echt geniaal. Hij kan zeker nog doorgroeien in zijn rol als technisch-directeur.”

Volgens Albers zit Key, die eerder bij Toro Rosso en Sauber zeer competitieve auto’s ontwierp, voorlopig prima op zijn plek is bij McLaren. “Als hij geen significant betere aanbieding krijgt van een topteam als Ferrari, denk ik dat hij daar blijft.” Toch zou Albers zijn oude kennis graag eens bij een van de drie rijkste teams willen zien opereren. “Daar ben ik heel benieuwd naar. Wat kan hij met meer budget en mensen? Ik denk heel veel.”

Zou Red Bull dan misschien een optie zijn in de toekomst? “Adrian Newey is wel zo’n beetje klaar”, gelooft Albers. “Bij Red Bull moeten ze aan de toekomst gaan bouwen. Ik zie Key als de nieuwe Newey”, aldus Albers.

