Albon best wel tevreden: ‘Ook al laat P9 dat niet zien’

Op papier is een negende tijd van een Red Bull-coureur niet heel best. Maar toch is Alexander Albon er wel tevreden mee. “Het is een beter weekend voor mij tot dusver”, zegt Albon, die op een moeilijke race rekent.

“Het was lastig gisteren en vandaag. We wilden natuurlijk meer dan dit. Maar de McLarens, Renaults en Racing Points zijn het hele jaar al goed geweest op circuits waar weinig downforce nodig is. Dat ligt hun iets beter. Maar we hadden op meer gehoopt. En met de racepace en strategie kan je hier niet heel veel dingen anders doen. Het wordt dus een moeilijke race”, voorspelt Alexander Albon.

“Dit circuit ligt ons niet”, gaat Albon verder tegen F1. “In de bochten zijn we niet zo slecht, alleen zijn er een aantal bochten waar we enorm veel verliezen in vergelijking met de auto’s om ons heen. Vervolgens winnen we wat terug op de rest van de baan”, aldus de Red Bull-coureur.

Maar toch is de Thaise-Brit niet teleurgesteld. “Het is een beter weekend voor mij, alleen laat P9 dat niet zien”, zegt Albon.

