Alexander Albon kan zich maar al te goed verplaatsen in Visa RB-coureur Liam Lawson. De Brits-Thaise coureur reed eerder in zijn carrière ook voor het juniorteam van Red Bull, voordat hij Pierre Gasly in 2019 bij het topteam zelf verving. De Williams-coureur snapt daarom de honger van Lawson, al betwijfelt hij of de Nieuw-Zeelander al zo vroeg in zijn Formule 1-carrière Max Verstappen als teamgenoot wil.

Albon was in 2019 en 2020 de teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull, en heeft wel ervaring met de manier van werken van het Oostenrijkse team. De Brits-Thaise coureur kan zich daardoor ook heel goed verplaatsen in Liam Lawson. De Nieuw-Zeelandse coureur wordt momenteel genoemd als potentiële vervanger van de worstelende Sergio Pérez. Albon verving op een vergelijkbare manier Pierre Gasly in 2019.

“Ik denk dat Liam in een hele goede situatie zit”, vertelt Albon tegen de aanwezige pers in São Paulo. “In het slechtste geval zit hij nog steeds in een RB.” Toch zet de Williams-coureur vraagtekens bij het idee dat Lawson binnenkort de nieuwe teamgenoot van Verstappen wordt. “Ik vraag me ook af of je (als Lawson zijnde, red.) al zo snel een stoeltje bij het Red Bull-team zelf wil, naast Max. In mijn ervaring is het geen slecht idee om een paar jaar je vak nog wat beter te leren.”

“Natuurlijk als er een kans is, dan moet je deze wel pakken”, vervolgt Albon, die de interne strijd bij de coureurs van Red Bulls zusterteam Visa RB ook niet is ontgaan. Lawsons teamgenoot Yuki Tsunoda is namelijk ook nog een kandidaat voor het Red Bull-stoeltje van Pérez. “Er is duidelijk wat druk tussen de RB-coureurs om dat stoeltje te bemachtigen. Je kan het voelen, en ik zie het ook in de races. Maar dat is gewoon het spel. Twee hongerige coureurs die azen op een stoeltje bij een topteam.”

‘Zou het zelf niet hebben gedaan’

Lawson is in ieder geval op de baan het gevecht met Pérez alvast aangegaan. De twee coureurs kwamen elkaar meerdere keren tegen tijdens de Mexicaanse Grand Prix, en Lawson stak vervolgens zelfs zijn middelvinger naar Pérez op.

“Ik denk niet dat dat druk was, maar de frustratie naar een andere coureur”, is de analyse van Albon van het moment tussen de twee Red Bull-concurrenten. “Ik zou het zelf niet hebben gedaan, zeker niet in Mexico, tijdens de thuisrace (van Pérez, red.). Het zijn gewoon coureurs, en we zijn allemaal hongerig.”

