Albon: ‘Het voelt alsof ik er alles aan heb gedaan’

Alexander Albon denkt dat hij ‘alles heeft gedaan’ om zijn stoeltje bij Red Bull voor 2021 te behouden. Net als teambaas Christian Horner noemt de Thai zijn weekend in Abu Dhabi ‘zijn sterkste van het jaar’. “Of het genoeg is of niet, dat is niet aan mij om te zeggen.”



Alex Albon sloot zijn eerste volledige seizoen bij Red Bull af met een vierde plaats in de GP van Abu Dhabi. Of de prestaties van de Thaise Brit volstaan om ook volgend jaar teamgenoot van Max Verstappen te zijn, is nog niet zeker. Helmut Marko wil ‘spoedig’ een besluit nemen over het tweede stoeltje bij het team uit Milton Keynes, Christian Horner wil er ‘voor de kerst’ uit zijn.

Wat de beslissing ook zal zijn, Albon denkt dat hij zich maximaal heeft bewezen, ook tijdens het slotweekend. “Om te blijven pushen en om mijn beste resultaat te behalen onder alle druk dit weekend en met alles wat er gaande is, daar ben ik trots op. Ik had het gevoel dat dit een goed einde van het jaar was”, vertelt hij aan Autosport.

Naar eigen zeggen heeft Albon alles gedaan wat hij kon om zijn stoeltje te behouden. “Of het genoeg is of niet, dat is niet aan mij om te zeggen. Maar natuurlijk heb ik het gevoel dat ik er alles aan heb gedaan.”

“Ik laat het aan anderen om daarover om te beslissen”, besluit Albon. Over ten laatste tien dagen (‘voor kerst’) zou de Thai duidelijkheid moeten krijgen. Ofwel is Albon volgend jaar opnieuw teamgenoot van Verstappen, ofwel wacht hem een jaartje op de reservebank. Dat stelde Horner begin december. “Hij komt volgens mij niet voor in de plannen die Franz Tost heeft. Kort gezegd, het is óf het tweede Red Bull zitje volgend jaar óf een jaar op reservebank”, zo vertelde de Red Bull-teambaas toen.

