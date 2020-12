Pérez baalt van uitvalbeurt bij afscheid van Racing Point: ‘Jammer om het team zo te verlaten’

Sergio Pérez vindt het ‘jammer’ dat hij afscheid moet nemen van Racing Point met een uitvalbeurt. De Mexicaan vertelt dat sommige teamleden ‘zelfs aan het huilen’ waren nadat hij zijn auto aan de kant moest zetten vanwege motorproblemen, maar hij verlaat hij het team met geheven hoofd: “Naar dit team gaan was de beste keuze van mijn leven, dit zal altijd mijn favoriete team zijn.”

Racing Point begint aan de seizoensfinale in Abu Dhabi met een voorsprong van tien punten op McLaren, al begint het team ook met een ‘achterstand’ vanwege een gridstraf voor Pérez, die daardoor vanaf de negentiende plaats start. De Mexicaan begint op de harde band en baant zich een weg naar voren, maar na tien ronden komt daar al een einde aan: hij moet noodgedwongen zijn roze bolide aan de kant zetten vanwege motorproblemen en McLaren verovert de derde plaats bij de constructeurs op de valreep. Na zeven jaar komt er dus op pijnlijke wijze een einde aan zijn tijd bij Force India/Racing Point.

“Het is jammer om het team zo te verlaten, sommige mensen in het team waren zelfs aan het huilen”, vertelt Pérez tegen Sky Sports F1. “Het was geen gemakkelijk jaar voor ons, maar we zijn toch nog vierde geworden. Ik heb twee races gemist dankzij COVID en aan het einde van het seizoen hadden we problemen met betrouwbaarheid. Het is jammer dat we de derde plaats aan het einde mislopen, maar felicitaties aan McLaren, ze verdienen dit”, aldus de Mexicaan.

Pérez had oorspronkelijk een contract bij het team tot en met eind 2022, maar dat contract werd afgekocht zodat Sebastian Vettel naar het team, dat volgend jaar Aston Martin zal heten, kon vertrekken. Desondanks blijft Racing Point een speciaal plekje houden bij hem. “Ik verlaat het team met geheven hoofd. Naar dit team gaan was de beste keuze van mijn leven, dit zal altijd mijn favoriete team zijn. Ik kijk er naar uit om hen nog races te zien winnen”, aldus de lovende woorden van Pérez.

Het was in ieder geval een afscheid van Racing Point, maar mogelijk ook (voorlopig) van de Formule 1. De Mexicaan zit nog zonder contract voor 2021 en hoopt dat hij het zitje naast Max Verstappen kan bemachtigen. “Zolang het team niets heeft aangekondigd is er een kans, dus ik wacht. Het seizoen is voorbij, dus ik kijk er nu vooral naar uit om bij mijn familie te zijn. Een weekje of twee zal geen verschil maken, wat er ook volgt, ik zal er klaar voor zijn”, besluit Perez.