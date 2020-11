Albon hoopt Verstappen te helpen in gevecht met Mercedes: ‘Wil hun race beïnvloeden’

Red Bulls Alexander Albon start zondag naast teamgenoot Max Verstappen vanaf de tweede rij en hoopt zijn collega te helpen in het gevecht met het Mercedes-duo dat een rij verder naar voren staat.

“Op de vierde plek zit je er immers bij”, haalt Albon aan in gesprek met Ziggo Sport. “Hopelijk kunnen we dan ook invloed hebben op de strategie van Mercedes”, zo lijkt Albon zich bereidwillig te tonen om in dienst van Verstappen te rijden. “Laten we maar zien of dat lukt.”

Wat zijn eigen kwalificatie betreft, toont de Britse Thai zich tevreden. “Een goed resultaat. Zeker vergeleken met hoe de vlag er 24 uur geleden bij hing”, verwijst hij naar zijn harde crash in de tweede vrije training op vrijdag.

“Na zo’n crash heb je altijd wat minder vertrouwen, maar de auto voelde in de kwalificatie gelijk goed en ik was klaar om te pushen.” Dat gezegd hebbende, voelde de auto niet zo goed als in de derde training – iets wat Verstappen aanhaalde. Wat dat betreft heeft Red Bull dus nog wat huiswerk te doen.

