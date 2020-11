Albon over de laatste paar races: ‘Zo slecht gaat het helemaal niet’

Sinds zijn podium op Mugello worstelt Alexander Albon met zijn vorm. Met slechts één punt uit de laatste vier races, moet de Red Bull-coureur serieus vrezen voor zijn positie, maar volgens de Britse Thai gaat het helemaal niet zo slecht.

In Mugello stond Albon nog op het podium en dat kwam volgens hem door het circuit. “Inhalen is daar niet heel moeilijk. Vervolgens hebben we alleen maar nog op circuits gereden waar je amper kan inhalen. Daarom gaat het dus minder”, beweert Albon.