Russell eerste coureur in 2020 die gridstraf krijgt voor nieuwe motoronderdelen

George Russell zal een gridstraf krijgen voor de Grote Prijs van Turkije. Williams verving op Istanbul Park verschillende onderdelen van Russells Mercedes-motor, waardoor de Brit het toegestaan aantal gebruikte motoronderdelen overschrijdt. Russell is de eerste coureur in 2020 die een gridstraf krijgt voor het overschrijden van het aantal motoronderdelen.

Williams bevestigde tijdens VT1 dat George Russell een nieuwe Mercedes-verbrandingsmotor, turbo en MGU-H zal krijgen. Voor alle drie deze onderdelen is het zijn vierde van het seizoen, waarmee de Brit het toegelaten maximum van drie overschrijdt. Daarnaast wordt er ook een nieuwe MGU-K geïnstalleerd, maar dat is pas de derde van 2020 voor de Williams-coureur.

Door deze reeks nieuwe motoronderdelen is George Russell de eerste coureur die dit jaar een gridstraf krijgt voor het overschrijden van het aantal motoronderdelen. De straf is een gevolg van problemen tijdens het openingsweekend in Oostenrijk. Op de Red Bull Ring moest Russell in ronde 49 opgeven door motorproblemen, waardoor hij een week later meteen werd gedwongen de tweede van drie toegelaten motoronderdelen te installeren.

