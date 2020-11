Albon over ‘gevaarlijke’ kwalificatie: ‘Geluk dat we geen grote crash hadden’

Alex Albon stelt dat de Formule 1 geluk heeft gehad dat er tijdens de kletsnatte kwalificatie op Istanbul Park geen ongelukken zijn gebeurd. Albon begrijpt dat zo’n sessie vermakelijk is om naar te kijken, maar dat gevoel is anders wanneer je achter het stuur zit. “Het gaat om het gevaar ervan, meer dan om wat dan ook.”

Alex Albon kwalificeerde zich als vierde op Istanbul Park. Toch wou de Red Bull-coureur zaterdagavond vooral over de veiligheid op de baan spreken. “Ik zou het ook leuk vinden als ik zelf niet zou rijden, maar ik kan je vertellen dat het niet zo leuk is in de auto als op tv”, vertelt Albon aan Autosport. “Als je wielspin krijgt wanneer je naar de zesde versnelling of zelfs de zevende versnelling schakelt in de regen, en de auto begint te aquaplanen, dat is niet zo aangenaam.“

“Het gaat om het gevaar ervan, meer dan om wat dan ook”, gaat Albon verder. “Ik denk dat we geluk hebben gehad dat we vandaag geen grote crash hebben gehad. Er waren een aantal close calls toen we in bocht 3 kwamen.” Albon doelt daarmee op het begin van Q2, toen de lichten op groen gingen terwijl de auto van Nicholas Latifi nog werd getakeld na zijn crash in Q1. “Dat was niet erg goed.”

Volgens Albon was tijdsdruk de reden voor de beslissingen van de wedstrijdleiding. “Ik denk dat ze de sessies probeerden afwerken voor zonsondergang, en de dingen daardoor een beetje gehaast waren. Dat was stom, want ik weet zeker dat we nog vijf minuten hadden kunnen wachten. Ik denk dat er een verkeerde inschatting moet zijn geweest, want het is onmogelijk dat ze dit expres hebben gedaan.”



Albon denkt dat dit een stap in de verkeerde richting is. “Ik geniet van moeilijke omstandigheden, ik geniet ervan als er meer gebeurt dan tijdens een normaal weekend. Maar tegelijkertijd is dit waarschijnlijk een stap in de richting van ‘overdreven gevaarlijk’.”

