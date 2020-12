Albon reageert op het slechte nieuws: ‘Het doet me ongelooflijk veel pijn’

Afgelopen vrijdag maakte Red Bull bekend dat Sergio Pérez volgend jaar in de tweede auto gaat rijden en dat betekende dus ook dat Alexander Albon zijn stoeltje bij Red Bull is kwijtgeraakt. De Britse Thai reageert nu voor het eerst op het slechte nieuws en is uiteraard teleurgesteld.

“Ik kan niet anders zeggen dat het me ongelooflijk veel pijn doet. Ik gaf alles, maar helaas was het niet genoeg. Ik wil iedereen bedanken die me het afgelopen jaar gesteund heeft, zeker de Thaise fans. Er waren zoveel verschillende meningen, maar de Thaise fans hielpen me daar door heen”, schrijft Albon op zijn Instagram.

Opgeven doet Albon niet. “Ik heb mijn leven gegeven aan deze sport en wil het niet op deze manier beëindigen. Het doel is om in 2022 terug te keren zodat ik dan weer met de Thaise vlag kan gaan wapperen”, aldus Albon, die volgend jaar de test- en reservecoureur van Red Bull is.

