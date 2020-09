Albon: ‘Reed een verloren race na botsing bij de start’

Red Bulls Alexander Albon reed op Monza al na een handvol honderd meter een verloren race. Contact in de eerste bocht zorgde voor flinke schade aan zijn auto, en daar kwam ook nog een tijdstraf bovenop.

Die straf – van vijf tellen – was volgens teambaas Christian Horner ‘mogelijk wat aan de harde kant’, maar uiteindelijk was dat het oordeel van de wedstrijdleiding en moesten Red Bull en Albon het ermee doen. “Onze race race zat er daarna feitelijk op”, baalt Albon na.

“Het was sowieso geen leuke wedstrijd”, verhaalt Albon verder na een rit naar de vijftiende plek. “Dat is geen goede afspiegeling van ons materiaal, zoveel mag wel duidelijk zijn. We hadden na het contact in de eerste bocht echter flink wat schade aan de auto.” En dan kwam die straf er dus nog bij.

Lees ook: Verstappen blij dat het voorbij is: ‘Het hele weekend was klote’

“We hadden geen grip en we waren ook flink wat downforce kwijt”, somt Albon op. “Dat maakte het een lange race, waarin we naar het einde strompelden. Het was sowieso een zwaar weekend voor ons als team.”

Waar het voor Red Bull een rampweekend was, daar is het feest bij juniorteam Alpha Tauri, met Pierre Gasly die de overwinning pakte. “We zijn uiteraard heel blij voor die jongens”, zegt Albon, die zelf begin 2019 voor dat team reed. “Wij moeten ons nu gewoon op Mugello concentreren.”

Lees ook: Gasly wint knotsgekke Italiaanse GP na straf Hamilton, Verstappen valt uit