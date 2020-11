Albon staat voor een raadsel: ‘Was echt een merkwaardige race’

Het was een aparte race voor Alexander Albon. De Britse Thai had, net zoals Verstappen, een slechte start, viel ver terug, herpakte zich en leek op weg te zijn naar zijn tweede podium uit zijn loopbaan, maar zakte vervolgens weer terug. “Het was een merkwaardige race”, stelt Albon, die uiteindelijk als zevende over de streep kwam.

Dat het een merkwaardige race was, kwam door de banden, zegt hij. “Je kan snel zijn op de ene set intermediates en traag zijn op de andere set. Dat is echt heel raar”, aldus de Red Bull-coureur.

Lees ook: Verstappen na ‘drama’ op spekgladde Turkse baan: ‘Een race om snel te vergeten’

“Het kwam niet door de baancondities. Die bleven lange tijd namelijk hetzelfde. Pas op het eind werd het droger”, stelt hij.

Albon passeerde Sebastian Vettel, lag derde en was sneller dan Stroll en Perez. Hij leek op weg te zijn naar een overwinning, maar hij haalde de Racing Points niet in en zakte tot zijn verbazing zelfs terug. Maar waar het aanligt? “Dat moeten we analyseren”, vertelt hij aan Ziggo Sport.

Lees ook: Leclerc woest op zichzelf op boordradio: ‘Dit was shit van mij! Ik ben dom!’