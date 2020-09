Albon (twaalfde) verwacht felle strijd met ‘snelle middenmoot’

“We wisten al dat het niet makkelijk zou worden”, zegt Alexander Albon na een – inderdaad – niet bepaald makkelijke vrijdag voor Red Bull in Rusland. Albon verwacht een fel gevecht met de teams uit de middenmoot.

Die teams zijn namelijk ‘een stuk sneller dan vorig jaar’, constateert hij ten overstaan van de camera van Sky Sports F1. Teams als Renault, Racing Point, Ferrari en McLaren wisten zich zodoende voor en tussen Red Bull-rijders Max Verstappen (zevende) en Albon (twaalfde) te plaatsen in VT2.

“Het gaat spannend worden”, verwacht Albon dan ook, met de Britse Thai die aangeeft dat hij en Verstappen wat onderling verschillende onderdelen hebben uitgeprobeerd. Red Bulls vorm was wellicht dus niet helemaal representatief. “Hopelijk weten we nu de juiste onderdelen eruit te kiezen.”

Het weggedrag van zijn Red Bull RB16 was overigens niet verkeerd, vervolgt Albon, maar: “Iedereen is dus behoorlijk snel. Wij moeten ons huiswerk dus goed doen en zien waar we nog kunnen verbeteren.” Wat in elk geval beter kan: “De long runs. Al komen we ook over een enkele ronde nog te kort.”

