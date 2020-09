Albon vindt niet dat hij schuldig was aan de crash op Mugello: ‘Ligt aan het circuit’

Alexander Albon vindt niet dat hij de schuldige was aan de crash bij de herstart op Mugello. “Het ligt aan het circuit”, zegt Albon.

De stewards zeiden na de race op Mugello dat er twaalf coureurs schuldig waren aan de crash bij de herstart. Alexander Albon was van die coureurs degene die het verst vooraan reed. Hij vindt niet dat hij schuldig was aan die crash.

Lees ook: Verstappen: ‘Waarom zou Hamilton naar Red Bull komen? Hij zit al bij het juiste team’

“We stuurden de stewards een mailtje na afloop. Wij vonden dat ik niks raars deed”, vertelt Alexander Albon tijdens de persconferentie.

Albon denkt dat het aan Mugello ligt. “Het ligt heel erg aan de karakteristieken van het circuit. Je ziet het ook in Baku bijvoorbeeld. Als je de leider bent, wil je niet gelijk gaan. Het slipstream-effect is waanzinnig op Mugello en Baku. Je wil wachten tot start-finish. Dit is dan de consequentie”, aldus Albon.

Hij weet niet of er een oplossing is voor dit probleem. “Ik weet niet of we het veiliger kunnen maken. De safety car geeft ons weinig tijd om ons voor te bereiden op de herstart. Bottas moest binnen tien autolengtes blijven van de safety car tot de laatste bocht. Hij had geen tijd om een gat te creëren”, zegt de Thaise-Brit.

“Niemand is schuldig hieraan. Het gebeurt. Er moet wel iets aan gedaan worden”, vindt Albon.

Lees ook: Verstappen: ‘Of de problemen zijn opgelost? Dat moeten we op circuit zien’