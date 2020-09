Albon voelt geen extra druk: ‘Ik lees niet wat er in de media gezegd wordt’

Alexander Albon voelt geen extra druk vanuit de media. Hij houdt zich er niet echt mee bezig. “Ik lees niet wat er in de media gezegd wordt”, zegt Alexander Albon.

In de media wordt er vaak gesproken over het tweede zitje bij Red Bull. Pierre Gasly en ook Sergio Pérez zijn in verband gebracht met het zitje naast Max Verstappen. Alexander Albon maakt zich er niet druk over.

“Ik lees niet wat er in de media allemaal gezegd wordt. Er wordt veel over gesproken, het is een hot topic. Maar ik hou me er niet echt mee bezig”, vertelt Alexander Albon aan Autosport.

“Ik voel me gesteund door Christian Horner, Helmut Marko en de rest van het team. Ik ben ontspannen. Ik weet waar ik mezelf in kan verbeteren en ik ben volledig gemotiveerd om mezelf te verbeteren”, aldus de Thaise-Brit.

