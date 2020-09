Coureurs willen meer grindbakken, Vettel stelt tussenoplossing voor

Na de Grote Prijs van Toscane op het old school Mugello Circuit zeggen verschillende coureurs dat ze graag vaker grindbakken langs de baan zouden zien. “Als je een fout maakt, word je daarvoor gestraft”, stelt Vettel, die ook een tussenoplossing voorstelt. “Er is geen one-size-fits-all-oplossing”, reageert racedirecteur Michael Masi.

De Formule 1 racete afgelopen weekend voor het eerst op het Toscaanse Mugello, een zogenaamd old school circuit met grindbakken, snelle bochten en muren die vlakbij de baan staan. Vooral die grindbakken vielen bij coureurs in de smaak. “Ik wil grind”, vertelde Charles Leclerc. “Uiteindelijk zijn we coureurs en dat is een grotere uitdaging voor ons coureurs. Je weet dat als je een fout maakt, je daar harder wordt voor gestraft dan alleen wijd gaan en 50 meter later weer op de baan te komen. Dus ik geef de voorkeur aan grindbakken”, vertelt de Monegask aan RaceFans.

Sebastian Vettel deelt die mening. “Als coureur geef je er de voorkeur aan dat als je van de baan gaat, dat bestraft wordt. Het maakt de zaken een stuk eenvoudiger.” Vettel stelt daarom een combinatie van grindbakken en geasfalteerde uitloopstroken voor. “Misschien is er een tussenoplossing mogelijk waarbij je in eerste instantie een grindstrook hebt, zodat coureurs niet wijd gaan, met daarnaast asfalt.”

Die tussenoplossing biedt volgens Vettel meerdere voordelen. “De uitloopstrook is kleiner, waardoor de toeschouwers kunnen dichter bij de baan kunnen komen en het is veiliger voor ons omdat de auto’s afgeremd worden als je de controle verliest of wat dan ook”, stelt de Duitser.

Ook racedirecteur Michael Masi kreeg Vettels voorstel te horen. Volgens de Australiër is het niet mogelijk om grindbakken te introduceren op de permanente circuits waar de Formule 1 racet. “Nee, dat kan niet overal”, antwoordt Masi aan RaceFans. “Er is geen one-size-fits-all-oplossing. We moeten met elk van de circuiteigenaren een passende oplossing bedenken en daar zullen we aan blijven werken. We hebben dit al eens met de coureurs besproken. Het is niet overal de oplossing, laten we het zo zeggen”, besluit de racedirecteur.



