Masi reageert op kritiek over herstart die tot crash leidde: ‘Is eigenlijk best beledigend’

Racedirecteur Michael Masi heeft gereageerd op de kritiek die verschillende coureurs uitten over de eerste herstart in de Toscaanse GP. Volgens Masi is de veiligheid van de coureurs nooit in gevaar gebracht om de herstart spannender te maken. “Absoluut niet,” reageert hij stellig tegenover RaceFans.

Bij de herstart van de Toscaanse GP in ronde 7 gaat het mis. Vier coureurs, Giovinazzi, Magnussen, Latifi en Sainz, knallen tegen elkaar op het start/finishgedeelte. De oorzaak van de crash is de verwarring die midden in het veld ontstond over het feit of de herstart al was begonnen of nog niet. Na de race ontvangen twaalf coureurs een waarschuwing voor het rijgedrag bij de herstart, terwijl de coureurs zelf kritiek uiten op de manier waarop die herstart plaatsvond.

“Ze proberen het duidelijk spannender te maken, maar vandaag heb je gezien dat het mensen in gevaar brengt”, reageert Hamilton na afloop van de race. Bottas, die de race leidde op het moment van de herstart, beweerde dan weer dat Mercedes in aanloop naar de race zijn bezorgdheid had geuit over de timing van het herstart-signaal van de safety car, “maar ze zeiden dat ze het zo zouden blijven doen omdat het beter is voor de show”, aldus de Fin.

Michael Masi ontkent de insinuatie dat de veiligheid van de coureurs in het gevaar werd gebracht om de herstart spannender te maken. “Absoluut niet,” reageert hij. “Vanuit FIA-perspectief staat de veiligheid voorop, punt uit. Einde verhaal. In mijn rol als racedirecteur en veiligheidsafgevaardigde is het mijn taak om voor sportieve integriteit en veiligheid te zorgen. En wanneer iemand iets anders zegt, is dat eigenlijk best beledigend”, vertelt Masi.

Masi houdt dan ook vol dat de timing van het doven van de safety sar-lichten, het teken dat een herstart eraan komt, geen rol speelde bij de crash. “Ze kunnen bekritiseren wat ze willen. Als je kijkt naar de afstand van waar de lichten werden gedoofd tot aan de controlelijn, is die waarschijnlijk even lang, zo niet langer, dan op een aantal andere circuits”, verdedigt de racedirecteur zich.

Volgens Masi bewezen de races in de Formule 2 en 3 dat een veilige herstart prima mogelijk was op Mugello. “Zoals we in de Formule 3-race zagen, waar de coureurs een zeer gelijkaardige herstart hadden, lukte dat redelijk goed zonder incidenten”, aldus Masi.

