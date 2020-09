Albon voelt geen extra druk na zege Gasly: ‘De druk komt vanuit jezelf’

De overwinning van Pierre Gasly op Monza heeft niet voor extra druk gezorgd bij Alexander Albon. Het gaat volgens de Thaise-Brit steeds beter.

Alexander Albon verving vorig jaar Pierre Gasly bij Red Bull. De Thaise-Brit heeft sindsdien nog niet op het podium gestaan, terwijl Gasly al twee keer naar het podium mocht, waaronder afgelopen weekend toen hij de Italiaanse Grand Prix op zijn naam schreef. Albon voelt geen extra druk door de goede prestaties van de Fransman bij AlphaTauri.

“De druk komt vanuit jezelf. Je wil het graag beter doen. Dat verandert niet als je naar een ander team gaat”, vertelt Alexander Albon tijdens de persconferentie op Mugello.

In Monza werd Albon slechts vijftiende. Toch was het volgens hem een redelijk positief weekend. “Het gaat steeds beter de afgelopen races. Ik ben blij hoe het nu gaat en ik voel me steeds meer op mijn gemak. Monza was een redelijk positief weekend op zondag na”, aldus de Thaise-Brit.

