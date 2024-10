Alex Albon rijdt dit weekend zijn honderdste Grand Prix. Een bijzondere mijlpaal voor de 28-jarige coureur, die terugblikt op een carrière die niet altijd ‘soepel’ verliep. Het liefst kijkt hij echter naar de toekomst en de komende seizoenen met Williams. Ondanks dat hij zichzelf relatief onervaren vindt, hoopt hij ooit te kunnen vechten voor het podium.

“Het is leuk natuurlijk, maar ik denk dat we nu zoveel races per jaar rijden dat je vrij snel aan de honderd zit,” zei Albon tegen Formule1.com. “Maar tegelijkertijd is het nog steeds een grote mijlpaal, al is mijn carrière niet altijd soepel verlopen.” Na een teleurstellend seizoen bij Red Bull werd Albon in 2021 gedegradeerd tot reservecoureur. In 2022 keerde hij terug op de grid met Williams.

De Brits-Thaise coureur heeft inmiddels kunnen bewijzen dat hij over een onmiskenbaar talent beschikt, al beschouwt hij zichzelf nog steeds als een ‘onervaren’ deelnemer. “Volgens mij hebben de meeste coureurs al honderd races gereden – wat dat betreft ben ik relatief onervaren,” legde hij uit. “Tegelijkertijd is het wel een mooi moment om te reflecteren op mijn carrière, al win je daar natuurlijk niets mee.”

Inhaalrace

Albon is nu vooral gefocust op de komende zes Grands Prix en de strijd met concurrent Haas. “In de afgelopen races hebben we vaak al een snellere auto gehad,” legde hij uit. “En als we langzamer waren, hadden we daar eigenlijk altijd wel een verklaring voor.” Williams moet nog vijftien punten goedmaken op hun Amerikaanse rivalen – geen eenvoudige opgave, gezien de concurrentie van ook Visa RB en Aston Martin. Albon hoopt op een paar ‘chaotische’ races om de nodige punten te verzamelen.

“Denk aan het weer in Brazilië, de banden in Qatar,” vervolgde Albon. “En in Mexico is het circuit ook redelijk uniek. We moeten profiteren van zulke chaotische races, anders haal je Haas en Visa RB niet in. Als we het vijfde snelste team willen worden, moeten we hopen op gekke Grands Prix. Dan kun je zomaar op P6 eindigen en ben je ineens weer in de race.”

Tot slot blikte Albon vooruit op de komende seizoenen. Komen er nog eens honderd Grands Prix aan? “Dat zouden min of meer nog vier jaar zijn,” rekende hij uit. “Laten we het eens aankijken. Waarschijnlijk rijd ik dan nog steeds bij Williams – hopelijk vechten we dan ook voor het podium. Dat zou pas een mooie manier zijn om mijn tweehonderdste race te vieren – en een grotere taart!”

