Alexander Albon is nog altijd gemotiveerd door de uitdaging om van Williams een competitief team te maken. De Britse renstal leek na de resultaten van 2023 een stap terug te doen, maar Albon verzekert dat dit alles te maken heeft met verbeteringen op de lange termijn. Het team, dat ooit schitterde in de voorhoede van de Formule 1, heeft nog een flinke weg te gaan.

In 2023 eindigde Williams als zevende in het constructeurskampioenschap – het beste resultaat in zes jaar tijd. Dit jaar sloot het team uit Grove af op de negende plaats. Vaste waarde Alexander Albon was verantwoordelijk voor het merendeel van de punten. De voormalig Red Bull-coureur tekende in mei een nieuw meerjarig contract bij Williams. Samen met zijn toekomstige teamgenoot Carlos Sainz wil hij nog steeds ‘alles uit de kast halen’ om in de toekomst weer te kunnen strijden om overwinningen.

“Ik geloof heilig in dit project,” zei hij eerder dit jaar in een interview met Crash.net. “Ik voel dan ook een verplichting om me zo lang mogelijk aan dit team te verbinden. Het is tenslotte mijn taak om dit allemaal te laten slagen. We hebben een lange weg te gaan.” Sinds Albon in 2022 bij Williams is gaan racen, vecht hij steevast voor plekken in de top tien. De auto was nooit competitief genoeg voor podiumplaatsen, laat staan raceoverwinningen. Dat lijkt Albon echter niet te deren.

‘Willen een consistente auto creëren’

“Als ik alleen maar bezig ben met wat het team beter kan doen voor mij, is dat de verkeerde mentaliteit,” legde de Brits-Thaise coureur uit. “Ik moet ontdekken wat mijn rol is in deze reis. Ik zal geen middel onbeproefd laten om alles uit de auto te halen en ervoor te zorgen dat we steeds competitiever worden.” Albon gaf verder aan dat Williams’ gebrek aan prestaties in 2024 geen verrassing was. Het team richtte zich namelijk op het ontwerpen van een auto die op alle circuits goed kan presteren.

“Het heeft geen zin om een auto te bouwen die alleen geschikt is voor circuits waar vermogen belangrijk is,” voegde hij eraan toe. “Daarmee kun je in twee of drie races punten scoren, maar eindig je uiteindelijk op P8 of P9 in het constructeurskampioenschap. Wij weten dat we juist consistentie moeten creëren – we willen een auto die zich aan verschillende circuits kan aanpassen.” Albon merkte tot slot op dat elk team tegenwoordig beschikt over geduchte coureurs, wat de competitie alleen maar spannender maakt. “Qua coureurs lijken alle teams erg op elkaar,” besloot hij. “Dus dat belooft veel goeds voor de komende jaren.”

