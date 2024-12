Carlos Sainz is verheugd om aan de slag te gaan bij Williams en van de legendarische Britse renstal weer ‘een topteam’ te maken. Deze week maakte hij in Abu Dhabi zijn eerste meters in de FW46, de bolide van Williams voor 2024. De Spanjaard weet dat er veel moet gebeuren voordat hij met de Britten dezelfde successen kan beleven als bij Ferrari, maar de uitdaging motiveert hem enorm.

Tijdens de post-season test op Yas Marina – en stiekem ook tijdens een speciale filmdag – kon Carlos Sainz alvast wennen aan zijn nieuwe team. De 30-jarige coureur tekende deze zomer een meerjarig contract met het team uit Grove. Terwijl het team sleutelde aan de set-up van de FW46, klokte Sainz de tweede tijd van de dag, achter zijn voormalig Ferrari-teamgenoot Charles Leclerc. De Spaanse vedette won vier Grands Prix namens de Scuderia, maar is nu volledig gefocust op de uitdaging bij Williams.

“Ik maak me nergens zorgen over,” reageerde hij tegenover Formula1.com. “Ik weet dat het allemaal goedkomt. Bij Ferrari ben ik ook geslaagd.” De overstap van Ferrari naar Williams is een grote stap. Waar de Italianen nipt naast de titel grepen, eindigde Williams dit jaar als negende. Desalniettemin zit het team, dat in 2020 via investeringsbedrijf Dorilton Capital een nieuwe impuls kreeg, in een opwaartse spiraal. Niet voor niets wist James Vowles, die in 2023 begon als teambaas, Sainz te overtuigen om voor Williams te kiezen.

Afscheid van Ferrari

“Ik denk eerlijk gezegd dat mensen het niet zullen geloven, maar ik kijk echt uit naar wat komen gaat,” aldus Sainz. “Dit project motiveert enorm. Een legendarisch team als Williams moet gewoon weer een topteam worden.” De smooth operator en Ferrari gingen op een goede manier uit elkaar, al gaf Sainz toe dat het soms uitdagend was om te racen in de wetenschap dat hij vervangen zou worden door Lewis Hamilton.

“Dat is nooit ideaal,” legde hij uit. “Natuurlijk heeft Ferrari me het hele seizoen gesteund, maar het blijft ingewikkeld als je aan het eind van het jaar vertrekt. Toch zijn we erin geslaagd om het hele jaar alles te geven. Zeker de laatste paar weken waren erg mooi. Daar ga ik zeker kracht uit putten voor de projecten van de toekomst.”

Carlos Sainz’ racenummer op de FW46 van Williams tijdens de post-season test in Abu Dhabi (Motorsport Images)

