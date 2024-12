Carlos Sainz richt zich tot de media in een emotionele oproep om online misbruik een halt toe te roepen. De Spaanse coureur benadrukt dat online platforms binnen de Formule 1 een belangrijke rol spelen bij het voeden van miscommunicatie en het verspreiden van gekleurde meningen. Hierdoor worden sociale media volgens hem steeds ‘giftiger’. Sainz hoopt dat er in de toekomst minder verdeeldheid zal worden gezaaid.

“Sociale media zijn een erg giftige plek,” aldus Carlos Sainz tegenover de media in Abu Dhabi. “Dat is altijd zo geweest. Daarom wil ik de reguliere media vragen om hun verantwoordelijkheid te nemen. Begrijp dat de manier waarop je informeert en artikelen schrijft, verdeeldheid kan veroorzaken. Minder hoogopgeleide of minder begripvolle fans, die een bepaald vooroordeel hebben, moeten ook kunnen begrijpen hoe deze sport in elkaar zit. Want op dit moment wordt iedereen alleen maar vijandiger.”

Verdeeldheid zaaien

Sainz legde uit dat een bepaalde vorm van berichtgeving ‘misverstanden’ en ‘miscommunicatie’ kan voeden. Vooral publicaties die veel gebruikmaken van clickbait zouden verdeeldheid zaaien onder Formule 1-liefhebbers. De Williams-coureur stelde dat er een verband is tussen de kwaliteit van de berichtgeving en de negativiteit op sociale media.

“Sommige media hebben een manier van informeren waarbij ze sterk afhankelijk zijn van clickbait, maar dat kan vaak leiden tot misverstanden en miscommunicatie,” aldus Sainz. “En dat maakt mensen alleen maar meer bevooroordeeld en vijandig. Sociale media zijn op dit moment absoluut geen gezonde plek,” besloot de 30-jarige coureur. “Ik ben ook geen grote fan, maar laten we met z’n allen proberen om de mensen thuis – die zich toch al gefrustreerd voelen over deze of gene – te helpen om niet te snel conclusies te trekken.”

