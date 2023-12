Alfa Romeo komt volgend jaar definitief niet terug in de Formule 1, ook niet als sponsor van een ander team. Hoewel het merk langere tijd de opties openhield, gaat Alfa Romeo nu toch echt afscheid nemen van de sport. De CEO legt uit waarom.

Dat Alfa Romeo stopt als teamnaam was al langer bekend. De samenwerking met Sauber kwam dit jaar ten einde. In 2024 zal dat team met een andere naam op de grid staan, naar alle waarschijnlijkheid met een variatie op ‘Sauber’. Maar Alfa Romeo als merk was nog niet helemaal klaar met de Formule 1. Eerder in het jaar kondigde het merk al aan op zoek te gaan naar andere manieren om betrokken te blijven, bijvoorbeeld als titelsponsor.

Enige tijd hing een samenwerking met Haas in de lucht. De Amerikaanse renstal en het Italiaanse merk zouden spreken over een deal als titelsponsor. Maar ook dat is uiteindelijk niet doorgegaan. Dat was een keuze vanuit Alfa Romeo zelf, zo vertelt CEO Jean-Philippe Imperato aan Ouest France.

“Wilden we dezelfde ervaring nog eens herhalen met dezelfde omstandigheden, door nogmaals een teamsponsor te zijn, maar dan voor twee keer zoveel geld? Nee. Dat zou niets nieuws brengen voor ons. Ik moest dat geld investeren in het ontwikkelen van onze eigen producten. Sponsor worden van een nieuw team maar beginnen met hetzelfde verhaal, dat zou nergens op slaan.”

Toch blijft Imperato wel geïnteresseerd in motorsport. Volgens hem ligt er wel een rol weggelegd voor Alfa Romeo in andere competities, zoals bijvoorbeeld het World Endurance Championship. Maar dan moet dat wel met bepaalde voorwaarden. “Als we dat gaan doen, dan wil ik dat niet als sponsor, maar als eigenaar doen”, verklaart Imperato. “En dan ook voor langere tijd. Dat zouden we dan minstens drie seizoenen lang doen, met een of twee seizoenen aan voorbereiding.”

“Het economische plaatje heeft me nog niet helemaal overtuigd”, vervolgt Imperato. “Ik wil het bedrijf niet een risico laten nemen waardoor het financieel verlies draait. Er is een gevaar met endurance racen dat je uitgaven toenemen. Maar ik wil zeker wel iets gaan doen. Zodra we ontdekken wat kan werken, dan kondigen we dat programma aan.”

