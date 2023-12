Sauber heeft aangekondigd een nieuwe naamswijziging te ondergaan. Het team dat eerder nog Alfa Romeo heette, zal volgend jaar met een nieuwe naam op de baan staan. De recentelijk onthulde naam is niet bijzonder positief ontvangen door de fans.

De FIA presenteerde recentelijk de officiële lijst met deelnemers aan het seizoen 2024. Voor twee teams betekende dat de eerste keer dat de nieuwe naam getoond werd. Van AlphaTauri was namelijk aangekondigd dat het team een nieuwe titelsponsor en naamgever zou krijgen. Het vertrek van Alfa Romeo betekende ook dat dat team op zoek moest naar een nieuwe naam voordat het in 2026 omgedoopt wordt tot Audi. AlphaTauri staat nog steeds met die naam op de lijst, maar Alfa Romeo ging een iets andere kant op: Stake F1 Team Kick Sauber.

Sauber

De naam van Sauber is niet heel verrassend. Met die naam stond het team al meerdere keren op de baan in de dertig jaar dat het team inmiddels meedoet. Maar de rest van de naam is nogal een mondvol. En hoewel het niet ongebruikelijk is om een lange naam met sponsoren te hebben (Mercedes staat officieel te boek als Mercedes-AMG Petronas F1 Team), leidde dit toch tot wat grappen en kritiek van fans online.

Dat is het team zelf ook opgevallen. Op X (voorheen Twitter) heeft het team een reactie geplaatst op de grappen van de fans. “Onze naam heeft blijkbaar nogal wat aandacht gekregen…” schrijft het team. “Hoewel we nog niet klaar zijn om het eindresultaat te onthullen, zijn we ons wel bewust van wat er op het spel staat. Wees gerust, wij hebben de missie om de spannendste identiteit ooit van dit team te onthullen.” Deze nieuwe onthulling komt op 1 januari, zo maakt het bericht ook duidelijk.

If you think you already know, think again… 👀



Serving 1.1.2024 pic.twitter.com/v3j25gaJL4 — Alfa Romeo F1 Team Stake (@alfaromeostake) December 19, 2023

