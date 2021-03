Alfa Romeo-teambaas Vasseur niet in Bahrein na positieve coronatest

Alfa Romeo moet het tijdens de wintertest in Bahrein zonder teambaas Frédéric Vasseur doen. Vasseur heeft positief getest op corona en reist dus niet af naar het Midden-Oosten.

Dat hebben het team en de Formule 1 bekendgemaakt. Vasseur zit, conform de wetgeving in zijn thuisland Frankrijk, thuis in isolatie en is dus niet naar Bahrein afgereisd.

Vasseur zal het team wel ‘op afstand bijstaan’ en zelfs contact houden met de garage, meldt het team. Behalve Vasseur heeft niemand bij Alfa Romeo voorafgaand aan de reis naar Bahrein positief getest.

Lees ook: Presentatie Alfa Romeo: nieuwe bolide voor 2021 onthuld in Polen

Vasseur is niet de eerste teambaas die positief test voor corona. Eerder overkwam dit ook zijn Mercedes-collega Toto Wolff, na afloop van het vorige seizoen.

Van de twintig Formule 1-coureurs hebben er afgelopen jaar zes corona gehad: Lance Stroll, Sergio Pérez, Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Lando Norris en Pierre Gasly.

Lees ook: Vasseur heeft vertrouwen in nieuwe Ferrari-motor: ‘Groot deel van probleem is verholpen’