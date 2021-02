Vasseur heeft vertrouwen in nieuwe Ferrari-motor: ‘Groot deel van het probleem is verholpen’

Frédéric Vasseur heeft er vertrouwen in dat de problemen met de Ferrari-motor in 2021 opgelost zullen zijn. Een meeting met de Ferrari-top stelde de Alfa Romeo-teambaas gerust. “We zijn op de goede weg.”

Niet alleen Ferrari had in 2020 problemen door zijn mindere motor, ook klantenteam Haas en Alfa Romeo leden onder het gebrek aan vermogen van de Italiaanse krachtbron. Haas raakte niet verder dan een voorlaatste plaats in het constructeurskampioenschap, Alfa Romeo deed een plek beter met de achtste plaats als eindklassering.

Ferrari ontwikkelde voor 2021 een compleet nieuwe motor en daar zal ook Alfa Romeo van profiteren. Frédéric Vasseur heeft vertrouwen in de nieuwe krachtbron. “We hebben afgelopen winter een goede en lange meeting gehad om de dingen te bespreken die vorig jaar misschien niet helemaal perfect gingen. We zijn op de goede weg”, vertelde de Alfa Romeo-teambaas tijdens de presentatie van de C41 in Warschau.

“Ik denk dat zij een groot deel van het probleem waarmee we vorig jaar kampten, hebben verholpen”, vervolgt Vasseur, die benadrukt dat zijn team niet zomaar onderdelen overneemt van Ferrari. “De samenwerking verloopt beter en beter. We zullen niet een deel van hun auto overnemen. Misschien één of twee elementen, maar niet veel meer.”

Volgens de Fransman is het overnemen van onderdelen ook niet de intentie van de samenwerking. “Het belangrijkste aan deze samenwerking is dat we ervan overtuigd zijn dat we van elkaar kunnen leren. Voor zover de regels het toelaten, moeten we hiermee spelen en een zo goed mogelijke job doen”, aldus Vasseur.

