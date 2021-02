Technisch directeur Monchaux legt uit wat nieuw is en wat niet aan de Alfa Romeo C41

Alfa Romeo heeft zich bij de ontwikkeling van de C41, de bolide voor 2021, gefocust op de neus en de onderkant van de auto. Dat vertelde technisch directeur Jan Monchaux tijdens de presentatie in Polen. “We hebben ons in de beperkte tijd die we hadden, gefocust op gerichte gebieden.”

In de Poolse hoofdstad Warschau stelde Alfa Romeo de C41 voor. Naast de coureurs Kimi Räikkönen, Antonio Giovinazzi en reserve Robert Kubica waren ook teambaas Fred Vasseur en technisch directeur Jan Monchaux aanwezig bij de presentatie. Die laatste legde uit waar de C41 verschilt van zijn voorganger.

“Omdat we door de reglementen niet zomaar alles mochten veranderen aan de auto, hebben we besloten om onze tokens in te zetten voor een nieuwe neus”, legt Monchaux uit. “De nose box en de crash box zijn splinternieuw, die veranderingen komen er ook aerodynamische overwegingen. Daarnaast hebben we ook de ophanging, de voorvleugel en de remtrommel aanzienlijk veranderd, en ook de bargeboards.”

Naast de voorkant focuste Alfa Romeo zich ook op de onderkant van de auto. “De rest van het werk is gedaan aan de vloer en de diffuser, daar hebben we door de reglementswijziging veel performance verloren. We hebben veel werk gestoken in het terugwinnen van de verloren downforce.”

Een nieuwe neus en onderkant dus, verder lijkt de C41 op de C39 uit 2020. “Alle onderdelen die ik niet heb opgenoemd, hebben we overgedragen. Het chassis is hetzelfde, de versnellingsbak ook. Voor een betere return of investment hebben we besloten ook onderdelen zoals de radiatoren en delen van het bodywerk over te dragen. Zo hebben we ons in de beperkte tijd die we hadden, proberen focussen op gerichte gebieden. Over enkele weken zullen we zien wat ons werk heeft opgeleverd”, aldus Monchaux.

