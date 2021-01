‘Alfa Romeo verlengt motordeal met Ferrari t/m 2025, zegt nee tegen Renault’

Het team van Alfa Romeo staat naar verluidt op het punt haar motordeal met Ferrari tot en met 2025 te verlengen. Een eventuele overstap naar Renault is daarmee van de baan.

Dat bericht het doorgaans goed geïnformeerde Autosport. Het huidige contract tussen Ferrari en het Alfa Romeo-team, dat nog altijd door het Zwitserse Sauber wordt gerund, loopt eind dit jaar af. Dat zette de deur open voor een mogelijke switch naar Renault – dat naar een partnerteam zoekt. De Italiaanse Corriere della Sera meldt daarbij dat Sauber ook daadwerkelijk door Renault is benaderd.

Volgens Autosport heeft Sauber de knoop echter al doorgehakt, en gaat het toch tot en met 2025 door met Ferrari-motoren. Dat er al snel een beslissing is genomen, is niet vreemd: in 2022 wordt een nieuwe generatie Formule 1-auto’s geïntroduceerd en het is belangrijk vroeg in het ontwerpproces te weten welke aandrijflijn daarin komt te liggen.

Blijft Sauber Alfa Romeo?

Bij het ontwikkelen van de 2022-auto zou Sauber er dan ook al vanuit gaan dat dit een Ferrari-motor en -versnellingsbak worden. De volgende vraag lijkt nu of het team in 2022 nog Alfa Romeo heet. De deal hiervoor loopt eind 2021 af en nu Fiat Chrysler – waar Alfa Romeo onder valt – met Groupe PSA is gefuseerd, moet Alfa Romeo’s aanwezigheid in de Formule 1 opnieuw worden afgewogen.

