Alfa Romeo heeft de FIA verzocht om de straf die Kimi Räikkönen in Imola kreeg, waardoor de Fin zijn negende plaats verloor, te herzien. Het team liet destijds al weten het niet eens te zijn met de straf, omdat de wedstrijdleiding naar hun mening te laat antwoord gaf, terwijl het team dus wel om advies vroeg. Later vandaag zullen het team en de stewards bepalen of het herzien van de straf geldig is of niet.

Räikkönen ontving na afloop van de Grand Prix van Emilia-Romagna een tijdstraf van dertig seconden, waardoor hij van de negende plaats wegzakte en zo twee punten moest inleveren. De stewards oordeelden dat hij de regels had gebroken bij de herstart na de rode vlag, veroorzaakt door de zware crash van Valtteri Bottas en George Russell.

De Fin spinde in bocht drie, in de ronde voorafgaand aan de herstart. Volgens de regels mag een coureur in zo’n geval zijn positie op de baan terugpakken, maar moet dat wel gebeuren vóór de eerste safetycarlijn. Dat gebeurde volgens de stewards niet en dus had Räikkönen de pitstraat moeten opzoeken om daar dan te starten, en daarbij dus het hele veld eerst aan zich voorbij te laten gaan. Dat deed hij niet: hij startte gewoon op de baan en dus zagen de stewards geen andere oplossing dan een tijdstraf van dertig seconden, waardoor hij van de negende naar de dertiende plaats zakte.

Alfa Romeo liet al blijken het niet eens te zijn met de straf. Zij vroegen in de race om opheldering van de wedstrijdleiding over wat ze in die situatie moesten doen, maar dat antwoord kwam volgens het team te laat, waardoor er niet tijdig op gereageerd kon worden door Räikkönen.

Alfa Romeo heeft nu officieel de FIA verzocht om de straf te herzien. Volgens het reglement kan dat alleen in het geval dat er ‘een belangrijk en relevant nieuw element is ontdekt’, welke op het moment van het besluit ‘niet beschikbaar was voor de partijen die om de heroverweging vroegen’. Het team zal vandaag om 17:00 uur lokale tijd (18:00 uur Nederlandse tijd) middels video overleggen of het herzien al dan niet geldig is.