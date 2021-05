Max Verstappen heeft de snelste tijd van het weekend gereden in Portugal. Met een tijd van 1.18.489 bleef hij in de derde vrije training Lewis Hamilton en Valtteri Bottas voor, die respectievelijk 0.236 en 0.331 seconden langzamer waren. Opvallend was dat Verstappen zijn snelste tijd reed zonder zich in ook maar in een van de drie sectoren te verbeteren.

De rookies van Haas, Nikita Mazepin en Mick Schumacher, reden al snel de baan op bij de start van de sessie. Mazepin was echter na een uur weer onderaan het scorebord te vinden, maar liefst zes tienden van een seconde langzamer dan zijn teamgenoot. De Rus belandde in de laatste minuten van de sessie ook nog eens in het grind, maar kon doorrijden.

Het was glibberen en glijden op het relatief jonge asfalt van het Autódromo Internacional do Algarve, met onder andere twee spins van Schumacher en Lando Norris. De twee konden daarna gelukkig gewoon hun weg vervolgen. De stevige wind speelde ook een grote rol in Portimão. Halverwege de sessie bracht een omgewaaid reclamebord een virtuele safety car teweeg.

Mick Schumacher en Esteban Ocon kenden een sterke sessie. Schumacher reed met de Haas een knappe vijftiende tijd en hield daarmee onder andere Lance Stroll en Sebastian Vettel van Aston Martin achter zich. Ocon zette het tot op heden succesvolle weekend van Alpine extra kracht bij, door achter de Mercedes en Red Bulls de vijfde tijd te klokken.