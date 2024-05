De groei van de Formule 1 lijkt nog altijd niet te stuiten – ook in het huidige seizoen brengt de koningsklasse weer ongekend veel geld in het laatje. Liberty Media, de Amerikaanse mediagigant achter de sport, noteerde in het eerste kwartaal een winsttoename van 45% ten opzichte van 2023. In totaal werd er in de eerste 3 maanden van de Formule 1 ruim 515 miljoen euro winst gemaakt.

De groei in winst is vooral toe te schrijven aan de huidige Formule 1-kalender. In 2023 werd er in dezelfde periode weliswaar minder geld verdiend – ‘slechts’ 355 miljoen euro – maar er werden ook minder races gereden. Het eerste kwartaal kende vorig jaar twee evenementen, terwijl er dit jaar drie Grands Prix werden georganiseerd. Het bewijs dat een bomvolle kalender wel degelijk zijn vruchten afwerpt.

“We zien een aanhoudende groei in zowel de financiën als in onze fanbase”, laat Formule 1-CEO Stefano Domenicali weten in een verklaring. Volgend jaar hoopt de Italiaan dezelfde groei te kunnen noteren. “We hebben onze kalender van 24 races voor 2025 al aangekondigd. Het wordt een jaar van mijlpalen waarin we de 75e verjaardag van het kampioenschap zullen vieren.”

De winst van de Formule 1 heeft ongetwijfeld ook met de Amerikaanse markt te maken. Naar aanleiding van de groeiende populariteit worden de Verenigde Staten in 2024 liefst drie keer aangedaan. De Grand Prix van Miami is inmiddels gereden en het Amerikaanse publiek schakelde massaal in voor het spektakelstuk.

