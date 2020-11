Alle Ferrari-aangedreven auto’s langzamer dan vorig jaar, oplopend tot wel 1,3 seconden

De afgelopen jaren was het Bahrain International Circuit het jachtterrein van Ferrari. In 2017 en 2018 won Sebastian Vettel en vorig jaar domineerde Ferrari op vrijdag en zaterdag, maar wonnen ze niet door een motorisch probleem bij Charles Leclerc. Dit jaar is alles anders en zijn ze zelfs trager dan vorig jaar en zijn ze terug te vinden in de middenmoot.

Vanaf het begin van het seizoen is het duidelijk dat de Ferrari-krachtbron vermogen heeft ingeleverd, maar in de kwalificatie in Bahrein werd het wel heel erg duidelijk. Vorig jaar stond Ferrari met beide auto’s bovenaan in de trainingen, Q1, Q2 en veroverde het de eerste startrij.

Charles Leclerc reed vorig jaar een 1:27.866, wat hem de pole opleverde. Dit jaar zou hij daarmee vierde staan op de grid, maar met de SF1000 en de 2020-krachtbron, kwam hij niet aan die tijd. Dit jaar rijdt de snelste Ferrari, in handen van Sebastian Vettel, een 1:29.137. Hij begint de race als elfde, terwijl hij vorig jaar de race vanaf P2 aanving. De SF90 is dus 1,271 seconden sneller op deze baan dan de SF1000.

De klantenteams zijn er ook op achteruit gegaan. Kevin Magnussen imponeerde vorig jaar met een zesde tijd en was toen maar vijf duizendsten trager dan Max Verstappen en reed een 1:28.757. Dit jaar rijdt hij een 1:30.111 en vangt hij de race als achttiende aan. De VF-20 is daarmee 1,354 seconden trager dan de VF-19.

Alfa Romeo heeft relatief gezien de minste tijd verloren. Kimi Räikkönen kwalificeerde zich vorig jaar als negende en reed een 1:29.022. Dit jaar is Antonio Giovinazzi de snelste Alfa Romeo en rijdt hij een 1:29.491. Hij is ‘slechts’ 0,469 seconden langzamer dan vorig jaar de Alfa Romeo van vorig jaar.

