Alle teams testen prototype 2021-band in Groot-Brittannië en Spanje

Alle Formule 1-teams zullen tijdens de tweede trainingssessie van de 70th Anniversary en Spaanse GP prototypes van de 2021-band testen voor Pirelli. Omdat er dit jaar geen afzonderlijk testprogramma voor de bandenfabrikant wordt georganiseerd zijn de teams hiertoe verplicht. “We willen graag een aantal ideeën testen om de integriteit van de band te verbeteren.”

Sinds dit jaar is er geen afzonderlijk testprogramma voor Pirelli. Om de bandenfabrikant toch de kans te geven het rubber voor de toekomst te kunnen testen, zijn de sportieve reglementen van de FIA dit seizoen aangepast. Tijdens de eerste 30 minuten van de tweede vrije training tijdens de 70th Anniversary en de Spaanse Grote Prijs worden alle teams verplicht om beide auto’s op de prototypeband te laten rijden.

Hoewel het momenteel de bedoeling is om dezelfde banden te gebruiken in de seizoenen 2019, 2020 en 2021, wil het Italiaanse bandenmerk een paar kleine veranderingen aanbrengen aan de specificatie voor 2021. “We hebben de teams aangegeven dat we gebruik willen maken van de optie om de eerste 30 minuten van VT2 bij de tweede race in Silverstone en in Barcelona in te zetten om de ontwikkelde banden te testen”, legt Pirelli-baas Mario Isola uit.

“Het is geen nieuwe band en ook geen compleet nieuwe constructie”, gaat Isola verder. “Het is voor ons onmogelijk om gedurende het seizoen een nieuwe band te ontwikkelen, dus dat zit niet in onze plannen. Maar we willen graag een aantal ideeën testen om de integriteit van de band te verbeteren, omdat de teams hun auto’s zullen ontwikkelen en voor volgend jaar downforce gaan toevoegen. De technische reglementen worden aangepast om de downforce bij de start van het seizoen te beperken, maar het is mogelijk dat we eind 2021 weer meer downforce hebben. Daarom willen we deze prototypen testen”, besluit de Italiaan.

