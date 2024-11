Fernando Alonso kende een vrij kleurloze race in São Paulo. Na een relatief goede kwalificatie – afgezien van een late crash – startte hij vanaf P9. In de race zakte Alonso echter terug naar de veertiende plaats. De Spaanse vedette klaagde via de boordradio over de extreem oncomfortabele rijeigenschappen van zijn Aston Martin. Vooral het gestuiter van de bolide zou zeer pijnlijk zijn geweest.

“Ik maak deze race af voor de monteurs,” zei Fernando Alonso zondag tegen zijn race-ingenieur. De GP van São Paulo was een slopende rit voor de Spaanse vedette – aan zijn stem was te horen dat hij behoorlijk wat pijn ervoer. “Mijn rug doet zo’n pijn, man,” sloot hij het bericht af. “Dit gestuiter is niet normaal.” Na de race bevestigde hij nogmaals dat het echt een marteling was geweest in de Aston Martin.

“De auto was enorm aan het stuiteren en porpoisen in de tweede helft van de race,” verklaarde Alonso tegenover de aanwezige pers. “Ik weet niet waarom – het was zo’n zware race. Normaal gesproken zou ik waarschijnlijk gestopt zijn,” gaf hij eerlijk toe. “Maar de monteurs hebben ongelofelijk werk geleverd om de auto op tijd te repareren voor de race. Ik moest het voor hen afmaken.”

Darminfectie

Fernando Alonso wist voorafgaand aan het raceweekend al dat het een zware paar dagen in Brazilië zouden worden. Het sprintformat zorgt natuurlijk altijd voor extra chaos, maar de tweevoudig wereldkampioen kampte ook al met een darminfectie. Hij moest zich zelfs ziekmelden voor zijn mediaverplichtingen en vloog doordeweeks heen en weer naar Europa.

“Het vergde veel voorbereiding om dit weekend toch te kunnen racen,” legde Alonso uit. “Dan heb ik het over veel controles, veel fysiotherapie en veel doktersbezoeken – het was dus voor iedereen een slopend weekend. Tegelijkertijd besef ik ook dat er mensen zijn die er slechter aan toe zijn dan ik,” besloot hij dankbaar. “Denk bijvoorbeeld aan al die mensen in Valencia.” De Spaanse stad en omstreken werden de afgelopen weken getroffen door zware overstromingen.

