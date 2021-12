Fernando Alonso en Sebastian Vettel zullen er in de komende twee Grands Prix alles aan doen om Kimi Räikkönen af te houden van de titel van beste inhaler van het jaar.

De twee oud-wereldkampioenen Vettel en Alonso werden donderdagmiddag aan elkaar gekoppeld voor de persconferentie voor de Grand Prix van Saoedi-Arabië en besloten er een gezellige boel van te maken. Een van de gespreksonderwerpen was het klassement met beste inhalers. Alonso leidt dat klassement met 116 inhaalmanoeuvres dit seizoen, Vettel en Räikkönen staan gedeeld tweede met elk 115 inhaalacties.

“Ik heb die statistiek gezien”, trapte Alonso nog enigszins serieus af. “Kimi heeft twee races gemist door COVID dus hij zou eigenlijk bovenaan moeten staan. Ik hoop dat hij eerste staat in Abu Dhabi, na zijn laatste race. Dat zou leuk zijn.” Vettel was echter een andere mening toegedaan. De Duitser wilde eerste weten of er een prijs staat op de titel. Vervolgens kwam hij met het idee om Räikkönen op een zijspoor te zetten en samen met Alonso uit te maken wie de beste inhaler van 2022 wordt. “We zouden vals kunnen spelen door elkaar dit weekend een keer of twintig in te halen.” Alonso ging direct op het voorstel in. “Dan zouden we van Kimi af zijn. Dat is eigenlijk wel een goede strategie.”

Of er komend weekend veel in te halen valt op het stratencircuit in Jeddah is nog maar de vraag. Alonso was er niet al te optimistisch over. “Het circuit ziet er snel uit, maar er zijn veel dingen onzeker. Er zijn drie DRS-zones, maar ik denk dat het net als op elk stratencircuit moeilijk zal zijn om andere auto’s te volgen en in te halen.”