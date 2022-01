Als het aan Fernando Alonso ligt bepalen de Formule 1-fans hoe het verder moet met de sprintkwalificatie. Hij benadrukt dat het format er voor de fans is gekomen en dus telt hun mening het zwaarst, meent Alonso.

Vorig jaar testte de Formule 1 het sprintformat in drie raceweekenden. Met dat format stond er op de vrijdag al een kwalificatie op de planning, waarna de sprintkwalificatie op zaterdag de startvolgorde voor de hoofdrace op zondag bepaalde.

Het is nog maar de vraag of de sprintkwalificaties dit jaar terugkeren. Het sprintformat kon volgens Formule 1-baas Stefano Domenicali op veel positieve reacties rekenen en hij wilde er dit jaar meer toevoegen aan de kalender, maar de teams zijn het niet helemaal eens over de vergoeding. Als het aan Fernando Alonso ligt zouden de teams er niet over beslissen, maar de fans.

“Ik denk dat dit format gemaakt is voor de fans, om het spektakel te verbeteren en om nieuwe fans naar de sport te trekken”, wordt Alonso geciteerd door de Spaanse tak van Motorsport.com. “Dus ik denk dat we het hen moeten vragen en zien wat zij denken. Wat vonden zij van het weekend, wat ging er goed, wat ging er niet goed? En als we iets moeten veranderen, moeten zij beslissen.”

“Omdat het, denk ik, voor de teams niet beter maar ook niet slechter was”, vervolgt Alonso. “Het was gewoon anders. We hebben het weekend op een andere manier voorbereid, maar uiteindelijk is het voor iedereen hetzelfde. Dus ik denk dat we voorrang moeten geven aan de fans. En zij moeten ons vertellen wat ze niet goed vonden om dit format te verbeteren.”

Alonso zelf was wel te spreken over de sprintkwalificaties. “Ik ben blij, want het veranderde een beetje de routine die je gewend bent. Het levert wat meer stress op met slechts één vrije training voordat de auto’s in het parc fermé komen. En dan zijn er nog twee races. En ja, die gingen goed voor ons. Misschien dat ik daarom een positieve mening heb over de sprintraces”, besluit Alonso.