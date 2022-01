Het is goed mogelijk dat de Formule 1 voor dit jaar moet afzien van de sprintkwalificaties. Reden daarvoor is de onenigheid bij de teams over de vergoeding, laat McLaren-CEO Zak Brown weten.

Vorig jaar experimenteerde de Formule 1 in drie raceweekenden met het nieuwe sprintformat, maar als het aan Formule 1-baas Stefano Domenicali ligt worden dat er dit jaar zes of zeven. Details daarover zijn er nog niet en het is nog maar de vraag of de sprintkwalificaties terugkeren, ondanks de vele positieve reacties die volgens Domenicali binnenstroomden. Met name de promotors van de races waren geïnteresseerd omdat het format voor meer actie voor de fans zorgt, met de kwalificatie op vrijdag, sprintkwalificatie op zaterdag en de race op zondag.

Maar het format keert dit jaar mogelijk niet terug. Struikelblok voor de sprintkwalificatie is de onenigheid bij de teams over de vergoeding. Vorig jaar kregen de teams een kleine vergoeding per weekend waarin de sprintkwalificatie plaatsvond en het budgetplafond werd bovendien wat verruimd, maar volgens Motorsport.com zou de Formule 1 dit jaar geen speling willen bieden in het budgetplafond. Wel zouden de teams naar verluidt 500.000 dollar aangeboden krijgen voor de eerste vijf evenementen en vervolgens een bonus van 150.000 dollar per de evenementen dat volgt.

Dat zou met name bij de topteams niet goed gevallen zijn. Volgens McLaren-CEO Zak Brown zou één team zelfs een verhoging van het budgetplafond met vijf miljoen dollar hebben geëist. De topteams vrezen dat zij als gevolg van crashes in die sprintkwalificaties hun budget daaraan moeten besteden, waardoor zij op andere vlakken, bijvoorbeeld de ontwikkeling van de aerodynamica, juist moeten bezuinigen. De plannen voor de sprintkwalificatie moeten goedgekeurd worden en daarin hebben de teams een stem. Het is volgens Brown goed mogelijk dat er geen oplossing voor komt. “Dat zou jammer zijn”, zegt Brown tegen Motorsport.com.

Brown benadrukt dat zijn team het wel eens is met het voorstel dat op tafel ligt. “We staan allemaal voor dezelfde uitdagingen. We hebben er allemaal mee te maken als we meer incidenten op de baan hebben. Dat is voor mij ook onderdeel van de sport. Je moet maar omgaan met die uitdagingen: je moet het niet willen oplossen door je chequeboek erbij te pakken.”

“Eén team in het bijzonder wilde een verhoging van vijf miljoen dollar voor het budgetplafond, dat was gewoon belachelijk en er zaten geen rationale feiten achter”, vervolgt Brown. “Als je die feiten bestrijdt, dan zeggen zij: ‘Maar je moet dit soort zaken anticiperen, voor het geval dat.’ Dat is gewoon nonsens”, aldus de Amerikaan.