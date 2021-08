Een uniek moment voor autosportfans: Fernando Alonso gaat namelijk voorafgaand aan de beroemde 24 uur van Le Mans, die aankomend weekend plaatsvindt, een demo geven in een Formule 1-auto.

Een demo in een Formule 1-auto is dan uiteraard niet zo bijzonder, maar wel dat het gebeurt op het 13,6 kilometer lange Circuit de la Sarthe, ten zuidwesten van Parijs. Het zou namelijk voor het eerst in het moderne tijdperk dat een Formule 1-auto over het beroemde circuit van Le Mans rijdt.

Fernando Alonso krijgt de eer om voor de race deel te nemen aan de Alpine-parade in een Formule 1-auto op het circuit van Le Mans. Het is nog niet bekend of dat met de bolide van dit jaar zal zijn, of met een Renault van de afgelopen jaren met de blauw-rode livery van Alpine. Ook Esteban Ocon zal aanwezig zijn om het merk Alpine te eren. Hij zal dan achter het stuur kruipen van een Alpine A110 GT4.

Alpine verschijnt dit weekend aan de start van de lange-afstandsrace. Zij doen mee in de Hypercar-klasse, waar ze tegen concurrenten Toyota en Glickenhaus strijden om de zege. Dat doet Alpine wel nog met een LMP1-bolide die aangepast is naar de huidige regels; vanaf volgend jaar zullen zij met hun eigen hypercar moeten meedoen.

Alonso is geen onbekende op het Franse circuit. De tweevoudig wereldkampioen stapte in 2018 en 2019 in de Toyota LMP1-bolide, de hoogste klasse in de 24 uursrace. Beide keren won de Spanjaard de race met teamgenoten Kazuki Nakajima en Sébastien Buemi, waardoor hij enkel nog de zege in de Indy 500 mist op weg naar de felbegeerde Triple Crown.

De 24 uur van Le Mans gaat zaterdag 21 augustus om 16:00 uur van start.

